Terme Belediyesi Kış Çiçeklerini Üretiyor

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Terme Belediyesi, seralarda yetiştirdiği çiçeklerle şehrin süslemesini gerçekleştiriyor.

???????Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kentin süslenmesi için seralarda çiçek üretimi yapılıyor.

Seralarda 35 bin adet tohumdan kış mevsimi için şeker tabağı, çuha çiçeği ve süs lahanası üretimi ile birlikte 5 bin adet çok yıllık bitkiler üretiliyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediyenin her alanda üretim olanaklarını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Kendi üretim ihtiyacını karşılayan bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bitki seramız da bu amaçla ilçemizin peyzaj ihtiyacı için kullanılacak olan bitki üretimimizi karşılayarak, belediyemize maliyet avantajı sağlıyor. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızın özenle yetiştirdiği kışlık bitkiler yakın zamanda ilçemizin farklı noktalarına dikilerek ilçemizin güzelliğine güzellik katacak." dedi.