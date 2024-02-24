Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu bulunan araç sürücüsüne para cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu bulunan araç sürücüsüne para cezası

Samsun\'un Terme ilçesinde uyuşturucu bulunan araç sürücüsüne para cezası

Samsun'un Terme ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsüne uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 46 bin 217 lira idari para cezası kesildi.

24.02.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde içinde uyuşturucu bulunan aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldı.

Durdurulan bir araçta ve araçta bulunan E.B. ve K.A'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 6 mermi ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsüne, uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 46 bin 217 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Samsun, Terme, Güvenlik, Ceza, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu bulunan araç sürücüsüne para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:07:11. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu bulunan araç sürücüsüne para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement