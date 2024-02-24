Samsun\'un Terme ilçesinde uyuşturucu bulunan araç sürücüsüne para cezası

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Samsun'un Terme ilçesinde içinde uyuşturucu bulunan aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldı.

Durdurulan bir araçta ve araçta bulunan E.B. ve K.A'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 6 mermi ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsüne, uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 46 bin 217 lira idari para cezası kesildi.