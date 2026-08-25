Terörle Mücadele Başvuruları e-Devlet'ten Başlıyor - Son Dakika
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Terörle Mücadele Başvuruları e-Devlet'ten Başlıyor

Terörle Mücadele Başvuruları e-Devlet\'ten Başlıyor
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Terörle mücadelede yaralananlar için başvuru süreci 1 Eylül 2026'da e-Devlet üzerinden başlayacak.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 3713 sayılı Kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvuru sürecinin 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan erbaş ve erler dahil askeri personel, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları ile güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek. Muvazzaf ve emekli personel de uygulama kapsamında yer alacak.

Başvuru sırasında ilgililerden, "terör sonucu yaralanma" olayını özetlemeleri ve ellerinde varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeleri e-Devlet sistemine yüklemeleri istenecek.

Bakanlık, vatandaşların başvuru için kamu kurumlarından ayrıca belge talep etmesine gerek bulunmadığını, mevcut belgelerin sisteme yüklenmesinin yeterli olacağını bildirdi.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Birlik, kurum veya askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecek.

Kaynak: ANKA

E-Devlet, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörle Mücadele Başvuruları e-Devlet'ten Başlıyor - Son Dakika

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