Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

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TBMM'ye sunulması beklenen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyacağı öğrenildi. Siyasi partilerin ortak imzasıyla ve en geniş mutabakatla Meclis Başkanlığı'na sunulması hedeflenen teklif için AK Parti'nin Yeni Parti ile de temas kurduğu bildirildi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan çerçeve yasa teklifinin detayları netleşmeye başladı. Düzenlemenin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyacağı öğrenildi.

GENİŞ SİYASİ MUTABAKAT HEDEFLENİYOR

Söz konusu kanun teklifinin, Meclis'te yer alan siyasi partilerin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor. Yasa teklifine ilişkin siyasi temaslarını aralıksız sürdüren AK Parti'nin, bu kapsamda Yeni Parti ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Parlamanto çatısı altında yürütülen bu temaslarla, düzenlemenin mümkün olan en geniş toplumsal ve siyasi uzlaşıyla hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

MECLİS TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Siyasi partiler arasındaki görüşme trafiğinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Başkanlığa teslim edilmesinin akabinde düzenleme, ilk olarak Adalet Komisyonu'nda ele alınacak; buradaki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte nihai karar için TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

METİN İMZAYA AÇILDI

Kulislere göre; taslak üzerinde geniş bir uzlaşı sağlandığı ve grubu olan partilerin çoğundan imza alınmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Grup Başkanı Güler, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grup yöneticileriyle görüştü. İYİ Parti dışındaki grupların taslakla ilgili yaklaşımı olumlu olduğu, ancak “bazı itirazlar ve çekinceler nedeniyle kimi partilerin ortak imza atmaya sıcak bakmadıkları” da ifade edildi. AK Parti milletvekillerine imzaya açılan teklife bu akşama kadar imza atmaları beklenecek. Gruplarca ortak imza verilmezse teklifin AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla sunulma olasılığı bulunuyor.

Yeni Parti, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ugurbozkurt797@gmail.com [email protected]:
    "Şehitlerin kanı yerde kaldı" olsa daha iyi olur bence. 5 2 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    Kesinlikle bu yasa çıkmamalı. 2 4 Yanıtla
  • Atacan Atasoy Atacan Atasoy:
    adaletin olmadığı yerde yasa neye yarayacak 4 1 Yanıtla
  • Sevdam340490 Sevdam340490:
    en kötü barış bile savaştan göz yaşından daha iyidir 5 0 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    tabi senin canın yanmadı ise haklısın 1 1
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