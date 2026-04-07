Ters Laleler Baharı Karşıladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde ters laleler çiçek açtı. Koparanlara 700 bin lira ceza var.

SİİRT'in Pervari ilçesinde koruma altındaki ters laleler, baharın gelişiyle birlikte çiçek açtı. Koparanlara 700 bin liraya kadar ceza uygulanan endemik tür, doğasever İbrahim Kayran tarafından görüntülendi.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, karların erimesiyle birlikte ortaya çıktı. Yaklaşık bir aylık ömürleri olan çiçekler, ilkbaharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Endemik türü koparanlara ise 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

'HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyündeki mezarlık alanında yoğun olarak görülen ters laleler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekerken, ziyaretçiler doğal ortamında açan çiçekleri fotoğladı. Ters laleleri görüntüleyen doğaseverlerden İbrahim Kayran, "Sadece bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza ve köyümüze güzel bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu nadide çiçekleri görmek bizleri mutlu ediyor. Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Pervari, Güncel, Siirt, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:39:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.