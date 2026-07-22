Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İlçedeki bir tersanede kaynakçı olarak görev yapan K.D. (23), çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da elektrik akımı faciası: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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