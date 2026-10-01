TESKİ, atıksu tesislerinde SCADA ve otomasyon sistemlerini fiber optikle yeniliyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), atık su arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde işletme süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla SCADA ve otomasyon sistemlerini yeniliyor.

TESKİ tarafından yürütülen "Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Atıksu Terfi Merkezlerinde SCADA-Otomasyon Sisteminin Yenilenmesi İşi" kapsamında kent genelindeki çok sayıda tesiste teknik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında otomasyon sistemleri güncellenirken, haberleşme altyapıları fiber optik sistemlerle güçlendiriliyor, tesislerin güvenliği için kamera sistemleri kuruluyor.

Atıksu terfi merkezlerinde elektrik panoları yenilenirken, otomasyon altyapıları da güncelleniyor.

Saray Güngörmez Terfi Merkezi'nde PLC senaryoları yeniden yazılarak mevcut SCADA sistemine entegre edildi.

Süleymanpaşa Kumbağ ile Çorlu Yenice Demirli Sitesi Atıksu Terfi Merkezlerinde ise dış ortam panoları yenilenerek PLC senaryoları yeniden oluşturuldu ve sistemler mevcut SCADA altyapısına entegre edildi.

Çerkezköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde haberleşme altyapısı da yenilendi.

Fiber optik altyapı sayesinde otomasyon sistemleri ile saha ekipmanları arasındaki iletişimin daha güçlü ve düzenli şekilde yürütülmesi sağlandı.

Çerkezköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde dış ortam koşulları nedeniyle deforme olan ve kullanılabilirliğini kaybeden PLC ve panolar da yenilenerek iç ortama taşındı.