TESKİ'den Atıksu Arıtma Tesisine Kapasite Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TESKİ'den Atıksu Arıtma Tesisine Kapasite Artışı

TESKİ\'den Atıksu Arıtma Tesisine Kapasite Artışı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'daki tesisin kapasitesi yüzde 50 artırılacak, günlük 60 bin metreküpe çıkacak.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Süleymanpaşa ilçesindeki Batı Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesini yüzde 50 artıracak.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması ve artan atıksu arıtma ihtiyacının karşılanması amacıyla altyapı yatırımları sürdürülüyor.

Bu kapsamda Batı Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artışı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Günlük 40 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip tesis, çalışmaların tamamlanmasının ardından 60 bin metreküp kapasiteyle hizmet verecek.

Böylece tesisin mevcut kapasitesi yüzde 50 artırılarak ilçenin artan atıksu arıtma ihtiyacının karşılanması ve gelecekte oluşabilecek atıksu yüküne daha etkin şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.

Çalışmayla bölgedeki altyapının güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESKİ'den Atıksu Arıtma Tesisine Kapasite Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:30
Süper Lig’de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:32
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 15:46:16. #7.13#
SON DAKİKA: TESKİ'den Atıksu Arıtma Tesisine Kapasite Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement