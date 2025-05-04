Elon Musk istedi, ABD\'de bir bölgenin ismi değişti

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Cameron bölgesi sakinleri, SpaceX firmasının fırlatma sahasının da bulunduğu bölgenin adının "Starbase" (Yıldız Üssü) olarak değiştirilmesi için yapılan oylamada oy kullandı.

SADECE 6 KİŞİ 'HAYIR' DEDİ

Oylama sonucunda bölgenin adı resmen "Starbase" olarak değiştirildi. Çoğunluğunu SpaceX çalışanlarının oluşturduğu yerleşim yerindeki oylamada, 212 kişi isim değişikliğine 'evet' derken, sadece 6 kişi eski ismin korunması yönünde oy kullandı.

ŞEHİR STATÜSÜ KAZANACAK

Bölge, seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından şehir statüsü de kazanacak. Bölge yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir şehir olmak, insanlığın uzaydaki geleceği için çalışan kadınlar ve erkekler adına mümkün olan en iyi topluluğu inşa etmemize yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi. Cameron İlçesi Seçim Yöneticisi Remi Garza, oylama sonuçlarının bir ilçe yargıcı tarafından onaylanmasının ardından, Starbase'in resmen bir Teksas belediyesi olarak kayıtlara geçeceğini belirtti.

MUSK'TAN KUTLAMA

Öte yandan, SpaceX'in sahibi Elon Musk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Starbase'in "artık gerçek bir şehir" olduğunu ifade ederek oylama sonucunu kutladı.