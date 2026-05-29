TFF İstiklal Marşı Uygulamasını Kaldırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF İstiklal Marşı Uygulamasını Kaldırmadı

29.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMM, TFF'nin İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarını yalanladı, uygulama devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı" iddialarını yalanladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçlardan önce İstiklal Marşı'mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF İstiklal Marşı Uygulamasını Kaldırmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
Kılıçdaroğlu için “Kahraman Kemal“ afişleri hazırlanıyor Kılıçdaroğlu için "Kahraman Kemal" afişleri hazırlanıyor
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü

20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 20:58:30. #.0.5#
SON DAKİKA: TFF İstiklal Marşı Uygulamasını Kaldırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.