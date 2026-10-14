The Cradle'a göre Hanning, Mossad'ın eski direktörü Yatom'dan 10 bin avro talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

The Cradle'a göre Hanning, Mossad'ın eski direktörü Yatom'dan 10 bin avro talep etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The Cradle'a göre, tutuklu eski BND Başkanı Hanning ile Mossad'ın eski direktörü Yatom'un e-posta yazışmaları ortaya çıktı. Hanning, 2018'de kimliği belirtilmeyen bir aday için 10 bin avro isterken Yatom, 2021'de federal seçim adaylarıyla görüşme ayarlanmasını talep etti.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom ile ticari ve siyasi ilişkiler yürüttüğüne ilişkin e-posta yazışmaları ortaya çıktı.

Lübnan merkezli The Cradle platformunun elde ettiği e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, Hanning ile Yatom arasında istihbarat bağlantıları, siyasi temaslar ve ticari faaliyetler konusunda yazışmalar yapıldı.

Hanning, 2018'de Yatom'a gönderdiği e-postada, kimliği belirtilmeyen bir aday hakkında üst düzey Alman yetkililerinden ve istihbarat kurumlarından edinilecek bilgileri içeren bir değerlendirme hazırlayabileceğini ifade etti.

Söz konusu değerlendirmeyi 13 Temmuz 2018'e kadar tamamlayabileceğini belirten Hanning, bunun karşılığında 10 bin avro istedi.

Hanning ile Yatom arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin bilgilerin sunulduğu e-postada, hangi adaydan söz edildiği henüz bilinmiyor.

Yatom, 2021'de Hanning ile yeniden iletişime geçerek Almanya'da aynı yılın eylül ayında düzenlenecek federal seçimlerde öne çıkan adaylarla görüşmeler ayarlanmasını istedi.

Bu görüşmelerde İsrail merkezli siyasi kampanya şirketi CIY Global'in faaliyetlerini tanıtmayı amaçlayan Yatom, aynı yazışmada bir siber güvenlik şirketine ilişkin göndermeyi planladığı materyallerden de bahsetti.

Yazışmalar, Hanning'in Yatom'a Alman istihbarat ve siyasi çevrelerine erişim imkanı sunduğuna, Yatom'un ise Hanning'e siyasi nüfuz ve siber güvenlik alanlarında yardım ettiğine işaret ediyor.

Yatom, Hanning'in danışmanlık yaptığı şirketle bağlantılı

Yatom'un İsrail merkezli siber güvenlik şirketi World Health Energy Holdings ile bağlantılı olduğu ve Hanning'in ise bu dönemde aynı şirkette danışmanlık yaptığı belirtiliyor.

Hanning ile Yatom arasındaki bu bağlantı, İsrail'in eski istihbarat mensupları, özel şirketler ve siyasi ilişkiler üzerinden Almanya'ya ait devlet sırlarına erişim sağlamış olabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Zira, İsrail siber güvenlik ve siyasi danışmanlık alanlarında uluslararası bir pazar oluşturmak istiyor ve bu kapsamda kurulan şirketlerde eski istihbarat mensupları da faaliyet gösteriyor.

Polonya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde İsrailli şirketlerle bağlantılı casus yazılımların daha önce de siyasetçileri, gazetecileri ve muhalifleri hedef almak amacıyla kullanıldığı biliniyor.

Hanning'in casusluktan tutuklanması

Hanning hakkında yürütülen casusluk soruşturması, Eylül 2025'te iş insanı Christina Block'un çocuklarının kaçırılması davası kapsamında evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler üzerine başlatılmıştı.

Ardından, eski BND Başkanı Hanning vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırma, vatana ihanete teşebbüs ve casusluk suçlamalarıyla 7 Ekim'de tutuklanmıştı.

Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı İsrailli bir güvenlik şirketinin çalışanlarının, çocukların kaçırılmasına ilişkin davada yer alması, eski BND Başkanı'nın İsrail istihbaratı ile bağlantısı olup olmadığı sorusunu akıllara getirmişti.

Daha sonra Hanning'in, ABD'de İsrail adına faaliyet yürüten ve "İsrail'in Washington'daki gölge istihbarat kanadı" olarak bilinen Nükleer İran'a Karşı Birlik (UANI) kuruluşunun danışma kurulunda yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
GüvenlikPolitikaMossadGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
15:17
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:21:03. #7.13#
SON DAKİKA: The Cradle'a göre Hanning, Mossad'ın eski direktörü Yatom'dan 10 bin avro talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei