The Independent: İsrail'in Gazze saldırısında ölen yardım çalışanları için 'Yeter' başlığı

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İngiltere'de The Independent gazetesi, aralarında 3 İngiliz'in de bulunduğu uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürülmesinin ardından "Yeter" başlığını manşetine taşıdı.

İngiliz The Independent gazetesi, bugünkü sayısında, "Yeter" başlığını manşet yaparken, altında da İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den bir kız çocuğunun yer aldığı enkazı gösteren fotoğraf karesini yayımladı.

Gazete, "Artık durmalı" başlığıyla editöryal görüş olarak paylaştığı yazıda da Gazze'de 30 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Batılı hükümetleri, öfke duygusuna sevk etmek için sadece 7 uluslararası yardım görevlisinin ölümünün yeterli olmasının yanlış görünebileceği ancak gerçeğin bu olduğu bildirildi.

İsrail'in soruşturma sözü verdiği ancak ne olduğunu anlamak için beklenmesi gerekmediği ve bilinen gerçeklerin tartışmaya da açık olmadığı belirtilen yazıda, öldürülen bu kişilerin uluslararası yardım çalışanları olduğuna işaret edildi.

İnsani yardım taşımacılığı için onaylanmış bir rotayı kullanan yardım çalışanlarının, İsrail'in insansız hava aracı saldırısı sonucu öldüklerinin altı çizilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu 7 kişi, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun bu savaşı hukuksuz ve pervasız şekilde yürüttüğünün sembolü haline geldi. Bu dönüm noktasıdır. Küresel kamuoyu, İsrail'den uzaklaşıyor ve pek çok kişi İsrail savaş makinesinin ayrım gözetmeyen vahşeti karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşıyor. Dünya bir zamanlar acı anında İsrail'in yanında yer alırken, şimdi daha çok onun ve savaşın karşısında yer alıyor."

"İsrail'e sunulan iyi niyet son derece küstah şekilde heba edildi"

Gazetenin yazısında, İsrail'in kendini savunma hakkının, her istediğini yapma ya da uluslararası hukuku görmezden gelme hakkı olmadığına dikkati çekildi.

Yazıda, İsrail'in defalarca uluslararası hukuku görmezden geldiği, çok fazla sivilin öldürüldüğü ve ailelerin parçalandığı belirtilerek, çocukların yetim kaldığı ve bebeklerin açlıktan öldüğü kaydedildi.

"İsrail'e sunulan iyi niyet son derece küstah şekilde heba edildi ve bunun sonucunda dünya İsrail'e sırtını dönüyor." ifadesine yer verilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın dahi İsrail'e şimdiye kadarki en sert eleştirisini yönelttiğinin altı çizildi.

"Netanyahu, bu savaşı kaybetti ancak başarısız olduğunu kabullenemiyor"

Yazıda, Netanyahu'nun inatçı bir adam olarak işine gelmediği takdirde kibar diplomatik talebi dinlemeyeceği yorumunda bulunularak, "Bu savaşı kaybetti ancak başarısız olduğunu kabullenemiyor ve bu nedenle zaferin eli kulağındaymış gibi davranarak savaşı uzatmak için sapkın güdüye sahip." ifadesi kullanıldı.

Sahada mevcut durumun Netanyahu'nun yansıttığı şekilde olmadığına işaret edilen yazıda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Rehineler serbest bırakılmadı. Hamas teslim olmadı ve komutanlarından çok azı ortadan kaldırıldı. Küskün ve mağdur Filistinlilerden oluşan yeni nesil, Hamas ya da başka bir grup adına İsrail'e savaş açmaya hazır olacak. İsrail, daha sıcak diplomatik ilişkiler kurmak ya da sürdürmek isteyen Arap hükümetlerini yabancılaştırdı. İsrail, Batılı dostlarının güvenini kaybetti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını tırmandırması durumu daha da istikrarsızlaştırıyor, Orta Doğu'daki Amerikan hizmet personelinin yaşamlarını riske atıyor ve Tahran'ı Rusya ile giderek daha yakın bir ittifaka itiyor. Bunun da Ukrayna'nın kaderi ve Avrupa'da barış için işaret ettiği her şey açısından sonuçları olabilir."

Gazetenin 6 ay sonra gelen "Yeter" başlığı eleştirildi

Gazetenin, İsrail'in artık durması gerektiğini ortaya koyan editöryal görüşü, Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 6 ay geçmesinin ardından yapılması nedeniyle eleştirileri de beraberinde getirdi.

İngiliz gazeteci Owen Jones, X'ten gazetenin haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, 6 ay süren soykırımın ardından gecikmeli de olsa, bunun sona ermesini talep eden her sesin memnuniyetle karşılanacağını ancak The Independent'ın kapağının "ırkçılığın itirafı" olduğunu belirtti.

Jones, "Filistinlilerin yaşamına değer verilmediği gerçeğini kabul ediyorlar. Bu çok tuhaf." yorumunda bulundu.

Avukat ve aktivist Fahad Ansari de "The Independent, Batı destekli İsrail soykırımını en korkunç vahşet propagandasıyla kışkırttıktan sonra bunu durdurma zamanının geldiğine karar verdi." ifadesini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da gazetenin kapağını paylaşarak, "Çok geç fakat hiç yapılmamasından iyidir." yorumunu yaptı.