THK 100. Yılında \'Vecihi Hürkuş\' Oyunu

Türk Hava Kurumunun (THK) 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THK işbirliğiyle Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sahnelenen oyun, Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alıyor.

Yönetmenliğini Orhan Karataş'ın üstlendiği ve Tahsin Murat Demirbaş'ın performansıyla sahnelenen tek kişilik oyunun gösterimine, THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç da katıldı.