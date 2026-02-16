THK'nın 101. Yıl Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
THK'nın 101. Yıl Hedefleri Belirlendi

16.02.2026 14:45
Türk Hava Kurumu, 101. yıl hedefleri olarak idari ve ekonomik istikrarı öncelikli belirledi.

(ANKARA) - THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, Türk Hava Kurumu'nun (THK) 101'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "101. yıl itibarıyla iki büyük hedef belirledik. Bunlardan ilki idari istikrarı sağlamak; kurumsal yapıyı kalıcı şekilde güçlendirmek ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmaktır. İkinci hedefimiz ekonomik istikrardır" dedi.

Türk Hava Kurumu'nun 101'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "101. yıl hedefleri kapsamında kurum; idari ve ekonomik istikrarı güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. İdari istikrar doğrultusunda, kurumsal yapının kalıcı şekilde güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturulması amaçlanıyor. Ekonomik istikrar kapsamında devralınan mali yükün azaltılması yönünde önemli adımlar atıldı; yaklaşık 140 milyon dolar seviyesindeki borç 97 milyon dolar düzeyine düşürüldü. Kalan borcun planlanan süreç içinde tamamen kapatılması hedefleniyor. Türk Hava Kurumu, ikinci yüzyılına girerken yalnızca kurumsal yapısını güçlendirmeyi değil; havacılık alanında Türkiye'nin daha ileriye taşınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeyi, savunma sanayii ve havacılık ekosistemi için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve gençleri gökyüzüyle buluşturmayı sürdürecek. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle toplumla paylaşılacak projelerden biri de '101. Yılda 101 Uçuş' projesi olacak. Sosyal medya hesaplarını takip eden vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek çekilişlerle 101 kişiye farklı branşlarda uçuş deneyimi hediye edilecek; böylece daha fazla insanın havacılıkla tanışması sağlanacak" denildi.

"Türk Hava Kurumu gençlere havacılığı sevdiren, köklü bir kurumdur"

THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, Türk Hava Kurumu'nun yalnızca pilot yetiştiren bir yapı olmadığını, aynı zamanda geniş havacılık topluluğunu temsil ettiğini belirterek, "Türk Hava Kurumu 100 yıllık bir havacılar topluluğudur. Havacılar topluluğu derken yalnızca pilotluğu değil, aynı zamanda hava sporları ve farklı hava araçlarına yönelik eğitimleri de kastediyoruz. Bu yapının içerisinde yamaç paraşütünden planöre, model uçaktan sıcak hava balonuna uzanan geniş bir eğitim yelpazesi bulunuyor. Türk Hava Kurumu gençlere havacılığı sevdiren, savunma sanayimiz ve havacılık ekosistemimiz için nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve Türkiye'nin havacılık alanında daha ileriye gitmesine katkı sağlayacak projeler üreten köklü bir kurumdur. 101. yıl itibarıyla iki büyük hedef belirledik. Bunlardan ilki idari istikrarı sağlamak; kurumsal yapıyı kalıcı şekilde güçlendirmek ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmaktır. İkinci hedefimiz ekonomik istikrardır. Yaklaşık 140 milyon dolar seviyesinden devraldığımız borcu 97 milyon dolar seviyesine düşürdük. Kalan borcu da planlanan süreç içerisinde tamamen kapatmayı hedefliyoruz. Kuruluş yıl dönümümüzde toplumumuza da bir mesaj vermek istiyoruz. '101. yılda 101 uçuş' projesi kapsamında sosyal medya hesaplarımızı takip eden vatandaşlarımıza 101 uçuş hediye edeceğiz. Bu uçuşlar çeşitli çekilişlerle gerçekleştirilecek ve daha fazla insanın gökyüzüyle tanışmasına imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Havacılık, Ekonomi, Güncel

