Thune'dan İran'a Rejimi Değiştirme Çağrısı

27.02.2026 09:33
ABD Senatosu Lideri Thune, İran'a saldırının hedefinin rejim değişikliği olması gerektiğini söyledi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune, Washington'ın İran'a saldırması durumunda bunun amacının "rejim değişikliği" olması gerektiğini söyledi.

Thune, ABD Kongresinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran gerilimi hakkında konuşan Thune, "Bence, eğer orada (İran) bir şey yapılacaksa, bunu yeni liderlik ve rejim değişikliği için yapsanız iyi olur." ifadesini kullandı.

Thune, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı konusunda nihai kararını henüz vermediğini düşündüğünü belirterek, "Bence olası senaryoları ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı değerlendiriyorlar. ve tabii ki en önemli şey İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek." değerlendirmesinde bulundu.

Thune'un açıklamalarının ABD ve İran heyetlerinin Cenevre'de yaptığı görüşmelerin ardından gelmesi dikkati çekti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 26 Şubat'ta Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti. Müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Kaynak: AA

