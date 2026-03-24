THY'de Yolcu Memnuniyeti %87'ye Çıktı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların genel memnuniyet oranının yüzde 87'ye yükseldiğini bildirdi.

Ekşi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, şirketin yolcu memnuniyet oranlarını paylaştı.

Araştırmayı 102 bin 150 yolcuyla yaptıklarını aktaran Ekşi, "Genel memnuniyet yüzde 87, kabin ekibi memnuniyeti yüzde 91'e yükseldi. ?Net Tavsiye Skorumuz (NPS): 2023: 37, 2024: 39, 2025: 49, 2026: 52 (Şubat). ?Siz yeter ki memnun ve mutlu olun." ifadelerini kullandı.