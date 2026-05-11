THY'nin Kathmandu Uçağı Tahliye Edildi

11.05.2026 09:25
İstanbul-Katmandu uçağı iniş takımlarında duman nedeniyle tahliye edildi; yaralanma yok.

(İSTANBUL) - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul–Katmandu (Nepal) uçağı, iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi. THY, tahliye edilen uçakta herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

THY açıklamasına göre, Airbus A330 tipi uçakta, piste indikten dumanlar görüldü. Uçak, kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren tahliye edildi. Ardından teknik inceleme başlatıldı. İlk incelemelerde uçağın hidrolik borusunda teknik bir arıza olduğu görüldü. Olay sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"TK726 sefer sayılı İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarı ile tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir."

Kaynak: ANKA

