Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma
12.02.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları'nın 12 yıl önce çektiği ünlü Iğdır uçuşlarının tanıtım reklamının oyuncuları, havayolu şirketinin 500. uçak tanıtım etkinliğinde buluştu. THY Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile bir araya gelen oyuncular, geçmişe dair duygularını paylaştı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 12 yıl önce başlattığı Iğdır uçuşlarının tanıtımında yer alan ve o dönem dünyanın en çok izlenen reklam filmi olan 'Hayal Edince'nin oyuncuları Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, havayolu şirketinin misafiri oldu.

12 yıl önce Iğdır uçuşlarının başlatılmasına yönelik çekilen reklamda yer alan Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, şiveleri ve hareketleriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanmıştı.

12 YIL SONRA BÜYÜK BULUŞMA

Aradan geçen yılların ardından bugün gerçekleşen THY'nin 500'ncü uçak tanıtımında o günün minik yıldızları da yer aldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat o günün reklam yıldızlarıyla bir araya geldi. Reklam filminin oyuncularıyla sohbet eden Bolat hatıra fotoğrafı da çektirdi. O günün yıldızları, "12 yıl önce bu reklam filmi bize güzel bir hatıra olarak kalmıştı" diyerek duygularını dile getirdi.

"THY DE ONLAR DA HAYAL ETTİ VE BAŞARDIK"

Bolat ise "Bu arkadaşlarımız Iğdır'a Türk Hava Yolları'nın inmesini hayal etti. 2014 yılında bu reklam filmi çekildiğinde filomuzda 274 uçağımız vardı. 12 senede iki katından fazla uçak olacak denilseydi kimse inanmazdı. Ama biz bunu Türk Hava Yolları olarak hayal ettik. Sadece Türkiye'de uçulmayacak şehir kalmasın değil, büyümeyi iki katı olacak şekilde hayal etmiştik. Böyle gençler büyüdüler THY'de büyüdü" dedi.

"BİZİ OKULDAN SEÇMİŞLERDİ, ÇEKİMLER BİZİM KÖYDE OLMUŞTU"

Reklamda yer alanlardan Elvan Büyükdursak ise "Burada olmak gurur verici. Bizi, 500'ncü uçak lansmanına davet ettiler. Çok mutluyuz gurur duyuyoruz. Bizi okuldan seçmişlerdi. 3'ü erkek 1 kız. Çekimler iki ay kadar sürdü. Reklam bizim köyde çekildi, 2,5 ay sonra bitti. İyi bir izlenme olmuştu o zaman gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Etkinlik, Kültür, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    gereksiz ve içeriksiz haber 8 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:55:26. #7.11#
SON DAKİKA: Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.