Tianjin'de Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi ağırlanıyor - Son Dakika
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Tianjin'de Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi ağırlanıyor

Tianjin\'de Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi ağırlanıyor

Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaşan Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi, 50 ülkeden 1.800 turisti ağırlayacak. Gemi, bir gece ve iki gün boyunca Tianjin'de demirleyecek ve turistlerin çoğu Beijing ve Tianjin kentlerinde gezinti yapacak. Liman, 2024 yılından bu yana 22 kruvaziyer gemisi ve 68.000 turisti ağırladı.

08.04.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
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TİANJİN, 8 Nisan (Xinhua) -- 50 ülke ve bölgeden 1.800'i aşkın turisti ağırlayan Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi, Pazar günü sabah saatlerinde Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de bulunan Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaştı.

800'den fazla mürettebat ve 1.800'ü aşkın turisti taşıyan gemi, bir gece ve iki gün boyunca Tianjin'de demirleyecek. Turistlerin çoğu Beijing ve Tianjin kentlerinde gezintiye çıkacak.

Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Dong Zichen'e göre, liman 2024 yılının başından bu yana 22 kruvaziyer gemisi ve 68.000 turist ağırladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Tianjin'de Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi ağırlanıyor - Son Dakika

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