Tianjin\'de Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi ağırlanıyor

TİANJİN, 8 Nisan (Xinhua) -- 50 ülke ve bölgeden 1.800'i aşkın turisti ağırlayan Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi, Pazar günü sabah saatlerinde Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de bulunan Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaştı.
800'den fazla mürettebat ve 1.800'ü aşkın turisti taşıyan gemi, bir gece ve iki gün boyunca Tianjin'de demirleyecek. Turistlerin çoğu Beijing ve Tianjin kentlerinde gezintiye çıkacak.
Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Dong Zichen'e göre, liman 2024 yılının başından bu yana 22 kruvaziyer gemisi ve 68.000 turist ağırladı.
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