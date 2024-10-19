Tibet'in İlk Dijital Tıptan Kaynak Merkezi Açıldı

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LHASA, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde Cuma günü ülkenin Tibet tıbbı ve astrolojisi konusundaki ilk dijital kaynak merkezi açıldı.

Bölgenin merkezi Lhasa'daki Geleneksel Tibet Tıbbı Hastanesi tarafından kurulan merkezde, Tibet tıbbı materyallerini ve Tibet tıbbı ve astroloji literatürünü içeren 10 veritabanı bulunuyor. Merkezde 8. yüzyıla kadar uzanan nadir Tibet tıbbı ve astroloji metinlerinin yüksek çözünürlükte taranmış kopyaları da yer alıyor.

2006 yılında başlayan dijitalleştirme çalışmaları kapsamında 40'tan fazla araştırmacı, Xizang'ın (Tibet) yanı sıra Qinghai, Gansu, Yunnan, Sichuan, İç Moğolistan ve Liaoning gibi eyalet düzeyindeki bölgelerden değerli kaynakları derleyip koruma çalışmaları yürüttü. Ekip, yurtdışına da giderek Moğolistan, ABD ve Fransa'daki koleksiyonlardan belgeler temin etti.

Geleneksel Tibet Tıbbı Hastanesi baş hekimi, "Bu, Tibet tıbbı ve astrolojisinde akademik işbirliğini ve bilimsel araştırmaları ilerletme yolunda atılmış kritik bir adım. Küresel akademik topluma yüksek kaliteli veri ve hizmetler sunan açık, erişilebilir bir platform oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Mevsimsel değişikliklerin vücut organlarının işlevlerini etkilediğini vurgulayan geleneksel Tibet tıbbı, tıp uygulayıcılarının, gök cisimlerindeki değişimleri hesaba katması gerektiğini söylüyor.

Tibet geleneğine göre, astronomik hesaplamalar ve astroloji hastanelerde yapılıyor. Her yıl hazırlanan almanak, hastanelerdeki uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalara dayanarak oluşturuluyor.