Ticaret Bakanlığı, Mladic görselli çorap iddiasıyla firmaya suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, Mladic görselli çorap iddiasıyla firmaya suç duyurusu yaptı

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Ticaret Bakanlığı, Mladic görselli çorap iddiasıyla firmaya suç duyurusu yaptı
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Ticaret Bakanlığı, üzerinde "Made in Türkiye" ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladic'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiği iddiası üzerine İstanbul Bayrampaşa'daki bir firmada denetim yapıldığını, söz konusu ürüne rastlanmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, üzerinde "Made in Türkiye" ibaresi ile savaş suçlusu Ratko Mladic'in görselinin bulunduğu iddia edilen çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar üzerine, İstanbul Bayrampaşa'daki bir firmada denetim yapıldığını açıkladı. Denetimde söz konusu ürüne rastlanmazken, firma ve ilgilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yer alan, üzerinde "Made in Türkiye" ibaresi ile Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, ürünle bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren firmada 16 Eylül'de Ticaret Denetmenleri tarafından piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Denetime ilişkin Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, üzerinde 'Made in Türkiye' ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladic'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmiştir. Söz konusu ürünle bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul/Bayrampaşa'da faaliyet gösteren firmaya, Bakanlığımız Ticaret Denetmenlerince 16 Eylül 2026 tarihinde piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimde, kamuoyuna yansıyan Ratko Mladic görselli ürüne rastlanılmamıştır. Firma yetkilisi, Sırbistan'da faaliyet gösteren 'Blue Land' isimli firma ile geçmişte ticari ilişkilerinin bulunduğunu, ürün üzerindeki görselde yer alan Ratko Mladic'i tanımadığını ve söz konusu kişi hakkında bilgi edinmesinin ardından bu ticari ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdığını beyan etmiştir. Denetim kapsamında firmaya ait farklı bir çoraptan numune alınmış ve ürün etiketinde ilgili mevzuat hükümleri bakımından eksiklikler tespit edilmiştir. Numuneler, gerekli testlerin yapılması amacıyla akredite laboratuvara gönderilmiştir. Test sonuçlarının ardından mevzuat kapsamında gerekli işlemler tesis edilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu ürün ve görseller nedeniyle suçu ve suçluyu övme kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar bakımından firma ve ilgilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ticaret erbabı olmak; hele ki ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek ihracat yapmak, beraberinde özel bir özen ve sorumluluk taşımaktadır. İhracata konu edilen bir ürünün yalnızca üretimi ve sevkiyatı değil, üzerinde yer alan görsel, ifade, kişi ve diğer tüm unsurlarının da bilinmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir.

İhracatçılarımızın, ülkemizin adını ve 'Made in Türkiye' markasını taşıyan ürünlerinin içeriği ve üzerindeki tüm unsurlar hakkında tam ve eksiksiz bilgi sahibi olması, uluslararası ticarette ülkemizin itibarının korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. 'Tanımıyorum' veya 'bilmiyordum' şeklindeki açıklamalar, ticari faaliyetlerin gerektirdiği özen ve sorumluluk yükümlülüğünün yerine getirilmesinin alternatifi değildir. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin üretim ve ihracat itibarını ilgilendiren bu tür konularda Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerekli denetim ve işlemleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan sorumlu tutulan Sırp general Ratko Mladic, insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış, "Bosna kasabı" olarak anılan Mladic, Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde 27 Ağustos 2026'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA
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