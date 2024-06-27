Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçlara yönelik düzenlemeleri 6 ay süreyle uzattı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçlara yönelik düzenlemeleri 6 ay süreyle uzattı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçlara yönelik düzenlemeleri 6 ay süreyle uzattı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek için ikinci el araçlara yönelik hayata geçirilen '6 ay 6 bin kilometre' ve 'ilan kısıtlaması' uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar 6 ay süreyle yeniden uzatılmasına karar verdi. Bu düzenlemeler sayesinde otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenmiş, tüketici mağduriyetleri önlenmiş ve sıfır taşıt arzının artması sağlanmıştır.

27.06.2024 08:59
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Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek için ikinci el araçlara yönelik hayata geçirilen "6 ay 6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar 6 ay süreyle yeniden uzatılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv piyasasında geçen yıl ve önceki yıl yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireysellerce motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024'e kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "ilan kısıtlaması"yla güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla ikinci el satışta pazarlanmasının da aynı tarihe kadar yapılamayacağının belirlendiği ifade edildi.

"Otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellendi"

Açıklamada, bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Düzenleme ve denetimler neticesinde sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkan sağlandığı ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarının engellenerek tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili 2 düzenlemenin de 6 ay süreyle 1 Ocak 2025'e kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir. Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir."

Açıklamada, motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirilen düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüleceği, gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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