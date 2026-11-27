Ticaret Bakanlığı, 'Ömür boyu garanti', 'Orijinal yedek parça' iddialarını kanıtlamayan firmaya 1 milyon lirayı aşan idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamir hizmetlerine yönelik internet sitesi üzerinden 'Orijinal yedek parça', 'Ömür boyu garanti', 'Yetkili teknisyen', 'En düşük maliyet' gibi iddialarda bulunan firma, bu vaatlerini kanıtlayamadı. Tüketicileri yanıltıcı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikteki reklamlar nedeniyle firmaya Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından, 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanırken, reklamların durdurulmasına da karar verildi. Tüketicilerimizin doğru, güvenilir ve kanıtlanmış bilgiye dayalı reklamlarla karşılaşması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.