Ticaret Davalarına Hız Veriliyor
20.02.2026 11:32
Adalet Bakanı Gürlek, ticaret davalarının hızlandırılması için yeni düzenlemeleri duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı. İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi 'İstanbul'un mülki sınırları' olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

