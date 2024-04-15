Tiflis'te Gösteri: Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Protesto - Son Dakika
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Tiflis'te Gösteri: Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Protesto

Tiflis\'te Gösteri: Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Protesto

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısını yeniden sunmasını protesto etti. Göstericiler, tasarının parlamentodan geri çekilmesini ve AB entegrasyonuna tehdit oluşturduğunu belirtti. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı ve bazı göstericiler gözaltına alındı. Protestocular, 16 Nisan'da tekrar toplanacaklarını bildirdi.

15.04.2024 23:47
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan binlerce kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden parlamentoya sunmasını protesto etti.

Akşam saatlerinde parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının parlamentodan geri çekilmesini istedi.

Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, iktidar partisi tarafından bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısının Parlamento Hukuk Komitesi'nde ön onay almasını kınadı.

Yasa tasarısının Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna "tehdit" oluşturduğunu belirten göstericiler, yasanın parlamentoda onaylanmamasını istedi.

Göstericiler, parlamentodaki hukuk komitesi oturumunu da protesto etmek için binayı kuşatarak sloganlar atmaya çalışınca güvenlik güçleri buna izin vermedi.

Parlamento binasının tüm giriş yollarını kapatan çok sayda polisin arkasında özel kuvvetler birlikleri ve tazyikli su sıkan araç da güvenlik gerekçesi ile hazır bekledi.

Güvenlik güçleri, polislerin uyarılarına rağmen bariyeri geçmeye çalışan 14 kişiyi gözaltına aldı. Göstericilerin çoğu protestonun ardından gece evlerine gitti ancak bazıları protestolarına devam ediyor.

Göstericiler, 16 Nisan'da parlamentodaki oturumda onaylanması beklenen yasa tasarısına karşı aynı gün tekrar parlamento binasının önünde toplanacaklarını bildirdi.

Yasa tasarısı 15 Nisan'da parlamentoda milletvekilleri arasında kavgaya da neden olmuştu.

Tasarıda "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılkiyle aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiflis'te Gösteri: Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Protesto - Son Dakika

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