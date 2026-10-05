TİHEK Akademi Söyleşileri'ne İİT İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Alyami konuk oldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) düzenlenen TİHEK Akademi Söyleşileri'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Dr. Hadi bin Ali Alyami konuk oldu.

TİHEK Başkanı Vasip Şahin, TİHEK Ana Bina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, söyleşiye katılımı dolayısıyla Alyami'ye teşekkür etti.

İnsan haklarının son dönemde özellikle insanların ve dünyanın gündeminde çok fazla yer alan bir kavram haline geldiğini belirten Şahin, "Maalesef olumlu anlamda değil, olumsuz anlamda gündemimizde hala yer işgal etmeye devam ediyor. ve baktığımızda da bu insan hakları ihlallerinin, insan onurunun zedelendiği, ayaklar altına alındığı coğrafya ve kesim maalesef genellikle İslam dünyası ve Müslüman ülkeler. Dünya bu haksızlığa, bu gidişata sonuna kadar tahammül edemez." dedi.

Bu haksızlıkların, akan kanın, gözyaşının bir an önce durması temennisinde bulunan Şahin, Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Afrika'da ve en son yaşanan Körfez savaşında mazlumların, mağdurların çektiği sıkıntıların sona ermesini diledi.

Bu durumun kendiliğinden sona eremeyeceğini, uluslararası toplumun bu konuda birlikte gayret ve mücadele vermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu konuyu insanlığa daha fazla duyurmak, insanlığın gündemine daha fazla taşımak durumundayız. Biz özellikle inanç ve kültür noktasından 57 ülkenin ortak altyapısının kıymetini bu konuda da özellikle görüyoruz ve bu ortak altyapı, ortak kültür, ortak inanç aslında bizim gibi inananlar için değil, dünyadaki bütün yaşayan insanlar için, özellikle mağdur ve mazlumlar için çok önemli bir çıkış kapısı olacaktır. Dolayısıyla bizlerin, dünyaya barış adına, huzur, adalet, hak ve insan onuru adına aslında söyleyeceğimiz çok sözümüz, vereceğimiz çok mesajımız var ve yazacağımız çok hikayeler var."

Türkiye'nin İİT'deki rolüne övgü

İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Alyami ise söyleşiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davet için teşekkürlerini sundu.

Ziyaretleri kapsamında görüş alışverişinde bulunacaklarını, kurumlar arası ortaklığı ele alacaklarını belirten Alyami, ziyaretin stratejik planlar dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin İİT'deki önemli rolüne vurgu yapan Alyami, "Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde üstlendiği aktif rolü ve ortak İslami değerlerin desteklenmesine yönelik kararlılığını derinden takdir ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin "kesintisiz desteği" için teşekkür eden Alyami, Ankara'nın maddi ve manevi desteğinin önemine işaret etti.

Alyami, komisyonuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, öncelikli görevleri arasında Filistin meselesi, kadın ve çocuk hakları, ailenin korunması ve kalkınması ile yapay zeka gibi meselelerin olduğunu aktardı.

"Filistin halkının yanında durmaya devam edilecek"

Alyami, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslamofobi ile mücadelenin Türkiye ziyaretindeki esas konulardan biri olduğunu ifade etti.

Ziyaretinde, Gazze'de meydana gelenlerin de gündemlerinde olacağını dile getiren Alyami, Gazze ve Filistin halkının yanında durmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Program öncesinde İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu ile TİHEK arasında "Teknik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Yenilenmesine Dair Ortak Belge" imzalandı.

Protokole TİHEK Başkanı Vasip Şahin ile İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Dr. Hadi bin Ali Alyami imza attı.