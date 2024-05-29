TİKA, Bosna Hersek'teki meslek lisesine CNC atölyesi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA, Bosna Hersek'teki meslek lisesine CNC atölyesi kurdu

TİKA, Bosna Hersek\'teki meslek lisesine CNC atölyesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bugojno şehrindeki meslek lisesine uygulamalı eğitim kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında CNC atölyesi kurdu. TİKA, Bugojno Meslek Lisesi'ndeki CNC Operatörlüğü Atölyesi'ne, CNC makinesi, bilgisayarlar ve ekipman desteği sağlayarak, bilgisayar destekli tasarım, imalat (CAD/CAM) ve konstrüksiyon tasarımları konularında uygulamalı eğitim kapasitesinin genişletilmesine katkı verdi. Makine, elektrik, ulaştırma ve ticaret bölümleri bulunan ve 360'tan fazla öğrencinin eğitim gördüğü okula TİKA tarafından sağlanan destekle ülkedeki mesleki eğitime ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor. Atölyenin açılış törenine, Orta Bosna Kantonu Şehircilik, İnşaat ve Çevre Koruma Bakanı Amir Secibovic, Bugojno Belediye Başkanı Hasan Ajkunic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Bugojno Mesleki Lisesi Müdürü Salih Gurbeta, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bakan Amir Secibovic, açılışta yaptığı konuşmada, proje sayesinde öğrencilerin modern yazılımları ve programlama dillerini kullanarak üretim sektöründe nitelikli ara teknik elaman olarak yer alacağını söyledi. Secibovic, TİKA'ya teşekkür ederek, bölgede istihdama katkı sağlanacağını ve gençlerin geleceğine önemli bir yatırım yapıldığını kaydetti. Bugojno Belediye Başkanı Hasan Ajkunic ise hem lisenin eski mezunu hem de eski müdürü olarak TİKA ile işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Bugojno ve bölgedeki en modern atölye haline getirilen CNC operatörlüğü sınıfının öğrencilerin kendileri için daha parlak bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

29.05.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bugojno şehrindeki meslek lisesine uygulamalı eğitim kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında CNC atölyesi kurdu.

TİKA, Bugojno Meslek Lisesi'ndeki CNC Operatörlüğü Atölyesi'ne, CNC makinesi, bilgisayarlar ve ekipman desteği sağlayarak, bilgisayar destekli tasarım, imalat (CAD/CAM) ve konstrüksiyon tasarımları konularında uygulamalı eğitim kapasitesinin genişletilmesine katkı verdi.

Makine, elektrik, ulaştırma ve ticaret bölümleri bulunan ve 360'tan fazla öğrencinin eğitim gördüğü okula TİKA tarafından sağlanan destekle ülkedeki mesleki eğitime ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Atölyenin açılış törenine, Orta Bosna Kantonu Şehircilik, İnşaat ve Çevre Koruma Bakanı Amir Secibovic, Bugojno Belediye Başkanı Hasan Ajkunic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Bugojno Mesleki Lisesi Müdürü Salih Gurbeta, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Amir Secibovic, açılışta yaptığı konuşmada, proje sayesinde öğrencilerin modern yazılımları ve programlama dillerini kullanarak üretim sektöründe nitelikli ara teknik elaman olarak yer alacağını söyledi.

Secibovic, TİKA'ya teşekkür ederek, bölgede istihdama katkı sağlanacağını ve gençlerin geleceğine önemli bir yatırım yapıldığını kaydetti.

Bugojno Belediye Başkanı Hasan Ajkunic ise hem lisenin eski mezunu hem de eski müdürü olarak TİKA ile işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Bugojno ve bölgedeki en modern atölye haline getirilen CNC operatörlüğü sınıfının öğrencilerin kendileri için daha parlak bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Meslek Lisesi, Bilgisayar, Saraybosna, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Bosna Hersek'teki meslek lisesine CNC atölyesi kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 18:54:00. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA, Bosna Hersek'teki meslek lisesine CNC atölyesi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement