TİKA\'dan Arnavutluk\'a Dil Laboratuvarı

20.04.2026 14:53
TİKA, Arnavutluk Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde Yabancı Dil Laboratuvarı açılış töreni düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yürütülen "Arnavutluk Silahlı Kuvvetler Akademisi Yabancı Dil Laboratuvarı Donanım Projesi" kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Akademide gerçekleştirilen törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ile iki ülke yetkilileri katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurum olarak Arnavutluk'ta uzun yıllardır farklı projeler uyguladıklarını söyledi.

Geçmişten bugüne gerçekleştirdikleri proje sayısının 800'e yaklaştığını belirten Coşkun, uzun yıllardır tarihi bağları bulunan Arnavutluk ile birçok projeyi uygulama azminde olduklarını vurguladı.

Bu yıl 30'a yakın proje gerçekleştireceklerine dikkati çeken Coşkun, şöyle konuştu:

"Bugün de burada Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bir işbirliğinin temelinde bulunuyoruz. TİKA olarak daha evvel yine içerisinde bir Türkçe sınıfı bulunan Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinde ikinci Türkçe okulunu, Türkçe sınıfını, dersliğini açmış bulunuyoruz. 2025 yılında daha önce kullanılan sınıfın tadilatını ve renovasyonunu yapmıştık. Bu yıl yeni bir sınıf daha açtık. 19 askeri öğrenci, burada Türkçe öğreniyor.

Bunu biz, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ile Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliği olarak görmüyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliklerimizden biri olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

