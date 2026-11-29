Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Robotik ve Mühendislik Festivali'ne (İLİMFEST-2026) destek sağladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Gazprom Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona TİKA tarafından kurulan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi (BBİM), Türkiye Maarif Vakfının Bişkek'teki okulları ile Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanlığına bağlı okullardan öğrenciler katıldı.

Genç mucitleri ve teknoloji meraklısı gençleri buluşturan bilim ve teknoloji festivalinde takımlar, "Çizgi Takip Etme", "Futbol Dronları", "Futbol", "Robo-Sumo", "Araba Yarışı" ve geleneksel aşık oyunu "Çuko Talamai ve Arkan Tartış" kategorilerinin yanı sıra "STEM Projeleri" ve "STEM Standı" yarışmalarında mücadele etti.

Ülkenin dört bir yanından gelen öğrenciler, robotik, mühendislik, programlama, matematik ve bilimsel yaratıcılık alanlarındaki becerilerini sergiledi.

Organizasyonda STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminin teşvik edilmesi ve robotik, mühendislik ve inovasyona ilgi duyan genç yeteneklerin desteklenmesi amaçlandı.

Yoğun ilgi gören organizasyonda dereceye giren takımlara ödül verildi.

"TEKNOFEST'e katılmayı amaçlıyoruz"

Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanlığına bağlı İnovasyon Merkezi Müdürü Çingiz Jantayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin 2024 yılından bu yana bilim ve teknolojiye ilgisi hayli arttı. İlk yıl düzenlediğimiz organizasyona 70, ikinci yılda 100 öğrenci katılırken bu yıl 350 öğrenci katılıyor. Bizim amacımız etkinliklerimizi artırarak Türkiye'de her yıl düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılmak." diye konuştu.

İLİMFEST-2026'ya Türkiye Maarif Vakfının Bişkek'teki okulundan "Dünyaya Dönüş" adlı projesiyle katılan Alina Tenizbayeva da bitkilerden elde edilen (mısır veya patates nişastası, selüloz gibi) doğa dostu biyoplastik projesini tanıttı.

Aynı okuldan 10. sınıf öğrencisi Bermet Azemkulova da köy okulları ve sağlık ocakları için içme suyu temizleme yöntemini geliştirdiğini belirtti.