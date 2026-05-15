TİKA Kamboçya ve Vietnam\'da Projeler Başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Kamboçya'da turizm altyapısının geliştirilmesi ve Vietnam'da eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik iki ayrı projeyi hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ile Kamboçya Arazi Yönetimi, Şehir Planlama ve İnşaat Bakanlığı arasında işbirliği mutabakat zaptı (MoC) imzalandı.

Proje kapsamında, turizm potansiyeli yüksek Kep eyaletindeki Angkor sahilinde balıkçılık ve ekoturizm faaliyetlerini desteklemek amacıyla altyapı çalışmaları yürütülecek.

Bu çerçevede, bölgenin ulaşım imkanlarını iyileştirmek amacıyla 1,2 kilometre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde betonarme yol inşa edilecek.

Projeyle, bölgedeki turizm hareketliliğinin artırılması, yerel ekonominin canlandırılması ve kıyı şeridindeki ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca yerel halkın gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Vietnam'da eğitim altyapısının güçlendirilmesi için işbirliği

Öte yandan TİKA, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Hanoi Ticaret ve Turizm Kolejinin kütüphanesinin yenilenmesine yönelik işbirliği protokolüne de imza attı.

Üniversite statüsündeki kolejin yerleşkesinde bulunan kütüphanenin modernize edilmesini kapsayan proje kapsamında, yenilenecek kütüphanenin 4 binden fazla öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Projenin iki ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Hanoi'de düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, büyükelçilik personeli, üniversite yönetimi ve TİKA yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kemik, TİKA'nın yürüttüğü projelerin Türkiye ile Vietnam arasındaki ilişkilere önemli katkılar sunduğunu belirterek, işbirliği çalışmalarının sürmesini temenni etti.

Hanoi Ticaret ve Turizm Koleji Rektörü Trinh Thi Thu Ha da TİKA tarafından yürütülen projenin öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, özellikle turizm alanında yeni işbirliği projeleri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Temelleri 1965'te atılan Hanoi Ticaret ve Turizm Koleji, Vietnam'ın ticaret, turizm, otelcilik ve hizmet sektörlerine yönelik önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Kurum, işletme, e-ticaret, muhasebe, bilgi teknolojileri ve yabancı diller gibi alanlarda uygulamalı eğitim veriyor.