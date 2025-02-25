TikTok'un Geliri 6 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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TikTok'un Geliri 6 Milyar Doları Aştı

TikTok, 2024'te 6 milyar dolarlık uygulama içi gelirle ilk oldu, Monopoly GO ikinci sırada.

25.02.2025 12:05
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SAN FRANCİSCO, 25 Şubat (Xinhua) -- Sosyal medya platformu TikTok ve Çince versiyonu Douyin yıllık uygulama içi satın alma gelirlerinde 6 milyar ABD doları sınırını aşan oyun kategorisi dışındaki ilk uygulama oldu.

Mobil uygulama veri analizi şirketi Sensor Tower tarafından hazırlanan rapora göre, TikTok'un uygulama içi satın alma geliri yalnızca 2024'ün dördüncü çeyreğinde brüt 1,9 milyar dolara ulaştı.

TikTok, yıllık olarak ise 6 milyar dolarlık uygulama içi satın alma geliriyle diğer tüm uygulama veya oyunlara kıyasla iki kat kazanç elde etti. Popüler mobil oyun uygulaması Monopoly GO ise aynı dönemde 2,6 milyar dolar gelir elde ederek ikinci sırada yer aldı.

TikTok'un yıllık gelirinde de önceki yıla göre önemli bir artış görüldü. Şirket, 2023 yılında 4,4 milyar dolar kazanmıştı.

ABD'de ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un uygulama mağazalarından kaldırılması gündeme gelmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yasağı 75 gün boyunca erteleme kararı almasının ardından uygulamaya erişim yeniden sağlanmıştı. TechCrunch'ın haberine göre bu yasağın ertelenme süresi daha da uzatılabilir.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Güncel, Oyun, Oyun, Son Dakika

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