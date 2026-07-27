Tilkiye Kek Veren Adamın Anları
Bayburt'ta bir kişi, yaylada karşılaştığı tilkiye kek verdi, anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki bir yaylada karşılaştığı tilkiye kek veren kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Aydıntepe Yaylası'na giden Raşit Erarslan, aracıyla seyir halindeyken yiyecek arayışındaki tilkiyi fark etti.
Aracını durdurarak elindeki keki gösteren Erarslan, yanına yaklaşan tilkiyi kek ile besledi.
Eraslan'ın yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tilkiye Kek Veren Adamın Anları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?