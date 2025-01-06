Sultangazi'de iş yerinde tinerle soba yakmaya çalışan kişinin yüzünün yanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yunus Emre Mahallesi'nde tabela üretimi yapılan iş yerinde 4 Ocak'ta bir çalışan, tinerle sobayı yakmak istedi.
Tineri sobaya döken kişinin yüzü ateşin bir anda parlaması sonucu yandı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde olay anı yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Tinerle Soba Yakmaya Çalışan İşçi Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?