Tinubu'dan Silahlı Gruplara Sert Uyarı

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkede faaliyet gösteren silahlı gruplara ve terör örgütü destekçilerine sert uyarılarda bulunarak "Teslim olun ya da Nijerya devletinin tüm gücüyle yüzleşin." dedi.

Cumhurbaşkanı Tinubu, ülkede "12 Haziran Demokrasi Günü" vesilesiyle ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Tinubu, şiddet eylemlerine karışan gruplara tanınan teslim olma ve pişmanlık fırsatının süresiz olmadığını belirtti.

Ülkede faaliyet gösteren silahlı gruplara ve terör örgütü destekçilerine sert uyarılarda bulunan Tinubu, "Teslim olun ya da Nijerya devletinin tüm gücüyle yüzleşin." ifadesini kullandı.

Tinubu, ülkede süregelen güvenlik sorunlarının etnik ayrışmaları derinleştirmemesi gerektiğini vurgulayarak, suçun herhangi bir etnik kimlikle ilişkilendirilmemesi çağrısında bulundu.

"Böyle bir dönemde suçlama ve suçlu arayışına girmeyelim. Suçun etnik kökeni yoktur." diyen Tinubu, vatandaşları ortak tehditlere karşı birlik olmaya çağırdı.

Tinubu, "Birlik içinde olmalı ve ülkemizin düşmanlarının yakında tarihe karışacağından emin olmalıyız. Teröre karşı galip gelecek ve daha müreffeh bir ülke inşa etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Nijerya'da son zamanlarda okullara düzenlenen saldırılarda artış yaşanıyor. Son olarak Oyo eyaletinin Oriire Yerel Yönetim Bölgesi'nde 15 Mayıs'ta 3 okula düzenlenen saldırılarda 40 öğrenci ve 7 öğretmen silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı gruplar, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.