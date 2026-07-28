Tinubu, Güney Afrika Heyetini Kabul Etmedi

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Güney Afrika'da Nijeryalılar ve diğer Afrikalılara yönelik son dönemde artan yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın gönderdiği özel heyeti kabul etmedi.

Güney Afrika'nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola başkanlığındaki heyet, Ramaphosa'nın mesajını Tinubu'ya iletmek üzere hafta sonu Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga, yaptığı açıklamada, heyetin Tinubu ile görüşmekte ısrar ettiğini ancak talebin Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun bulunmadığını belirtti.

Onanuga, Tinubu'nun Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Büyükelçi Sola Enikanolaiye'ye Güney Afrika heyetiyle görüşmesi ve görüşmenin ardından kendisini bilgilendirmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Güney Afrika'da son dönemde Nijeryalılar ve diğer Afrika ülkelerinin vatandaşlarına yönelik yabancı düşmanı saldırıların yeniden arttığı bildiriliyor.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı gerilim

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

"Operation Dudula" ve "March and March" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, belgesiz göçmenlere 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde yabancılara yönelik çeşitli şiddet olayları yaşandı.

Son olarak, yabancı karşıtı protestoların şiddete dönüşmesi sonucu Cape Town'da bir Gana vatandaşının hayatını kaybetmesi, ülkedeki güvenlik endişelerini yeniden artırdı.