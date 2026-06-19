TİP Başkanı'ndan İstifa Çağrısı

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının oylaması sırasında yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin, "Kanun oylamasına gelip oy bile kullanmayacaksanız, istifa edin. Sizin yerinize temsil etme sözü verdiğiniz herhangi bir vatandaş gelip otursun, memlekete sizden 100 bin kat daha faydalı olur" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, "Hile hurda, katakulli bu iktidarın alametifarikasıdır ama bu kadarına da pes artık! İktidar milletvekillerini, yurttaşın oyuyla Meclis'e gelip Saray'ın talimatları doğrultusunda el indirip kaldırmaktan başka bir şey yapmadıkları için eleştiriyorduk, artık onu bile yapmıyorlar" dedi.

"Yoklama yapılırken sahte pusula verdiklerini görmüştük, bu defa doğrudan sahte oy kullanmışlar" diyen Baş, paylaşımında, "Pervin Hanım'ın dikkatinden kaçsa kanun maddesi sahte oylarla kabul edilmiş olacak. Kanun oylamasına gelip oy bile kullanmayacaksanız, istifa edin. Sizin yerinize temsil etme sözü verdiğiniz herhangi bir vatandaş gelip otursun, memlekete sizden 100 bin kat daha faydalı olur" ifadelerine yer verdi."