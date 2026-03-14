Tıp Bayramı Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimlere teşekkür etti ve kutlama mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz... İşte bizim hikayemiz tam da 'öyle bir şey'. Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık."

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından da 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin video paylaşımı yapıldı.

"Bu vatanın her köşesinde, bu milletin her anında siz vardınız. Dün de vardınız. Daima var olacaksınız. Sağlık sistemimizin göz bebeği hekimlerimize minnetle. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." notuyla paylaşılan videoda sağlık çalışanlarına yer verildi."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Eray Yazgan Fenerbahçe’yi hedef aldı: Türkiye’de en son şikayet edecek kulüp onlar Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Paranın içinde yüzüyor Inter Miami’nin ortağı, Messi’ye ödedikleri yıllık maaşı açıkladı Paranın içinde yüzüyor! Inter Miami'nin ortağı, Messi'ye ödedikleri yıllık maaşı açıkladı
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay "Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay

15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 15:55:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.