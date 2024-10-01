TİP İzmir\'de Yüksek Su Fiyatlarına Karşı İmza Kampanyası Başlattı

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(İZMİR) – Türkiye İşçi Partisi(TİP) İzmir İl Örgütü, İzmir'deki yüksek su fiyatlarına karşı imza kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada, "Su faturaları belirlenirken her haneye asgari bir yaşam sürdürecek kadar su hakkı tanınmalı" denildi.

Türkiye İşçi Partisi(TİP) İzmir İl Örgütü, İzmir'deki yüksek su fiyatlarına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. İZSU Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen açıklamada, "Yüksek faturalar yüzünden suya sabuna dokunamıyoruz. Su hakkımız engellenemez" pankartı açıldı.

İl örgütü adına açıklamayı Aslıhan Keleş, İzmir'in su fiyatları en yüksek il olduğuna dikkat çekti.

"İzmir'deki bu fahiş fatura bedellerinin sebebi nedir açıklanmalıdır"

Yüksek su fiyatlarının tercih olduğunu ve 'belediye borçlarıyla' açıklanamayacağını belirten Keleş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni örnek vererek şunları söyledi:

"Günden güne halk yoksullaşır, cebindeki para erirken bir de temel ihtiyaçlarımızı karşılayamamanın korkusu içerisindeyiz. Bunlardan biri de su hakkımız. İzmir, ülkenin en yüksek su faturalarının ödendiği şehir. Sebep ne peki? Bu temel ihtiyacı dahi lüks haline getiren nedir diye baktığımızda yerel yönetim tercihleri karşımıza çıkıyor. Tercih diyoruz çünkü belli ki yerel seçimlerden önce su faturalarında indirim yapacağını söyleyenler, bugün seçimi kazanıp o koltuklara oturduklarında vaatlerini bir kenara bıraktılar. Hatta belediyeyi borçla aldık diyerek zam üstüne zam yapıyorlar. Bugün içerisinde bulunduğumuz krizin faturası yine halka kesilirken yöneticiler yerine getirmedikleri vaatler için bir açıklama yapma tenezzülünde dahi bulunmuyorlar. Birçok belediye seçimlerde borçla alındı. Hemen yanı başımızda Manisa Büyükşehir Belediyesi su faturalarında indirim yapılacak deyip bunu halen daha sürdürürken İzmir'deki bu fahiş fatura bedellerinin sebebi nedir açıklanmalıdır. Yapan nasıl yapıyor da biz hala ceremesini çekiyoruz, halka bunun hesabı verilmelidir."

"Zor yaşam koşulları çerçevesinde bir sınır belirlenmelidir"

Ülkedeki mevcut yoksulluğa dikkat çeken Keleş, su faturalarına karşı topyekun tepki çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Halkın temel ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp rant projeleriyle manşete çıkmak yerine Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı kurumlar halkının ulaşımdan, alt yapıya, park bahçelerden faturalara kadar öncelikli ihtiyaçları karşılamak üzere hareket etmelidir. Su faturaları belirlenirken her haneye asgari bir yaşam sürdürecek kadar su hakkı tanınmalı, ardından gerektiği takdirde katlamalı uygulamaya geçilmeli ancak bunda da zor yaşam koşulları çerçevesinde bir sınır belirlenmelidir. Bunları yapmayıp, hizmetleri düzgünce sağlamayıp bir de ceplerini doldurmaya çalışanlara karşı artık yeter diyoruz. Açlık sınırının 18 bin 978 lira, asgari ücretin ise 17 bin 2 lira olduğu şu zamanda, her gün sefalet ile mücadele ederken bir de yüksek su faturalarıyla emekçi halkın canına mı kast edeceksiniz? Yaşamımızı sürdürmek için en temel haklarımızdan biri olan su hakkımıza ulaşmayı zorlaştıramaz, engelleyemezsiniz. Bizler taleplerimizi dile getirmek ve bunu bir çözüme bağlamak için buradayız. Bizler bin bir vaatle seçilip hiçbir iş yapmayan tüm yönetimlerin ensesindeyiz. Sizler ise halkı bilgilendirme sorumluluğunuzu ve verdiğiniz sözleri yerine getirmek zorundasınız. Bu sebeple; Türkiye İşçi Partisi olarak kampanya başlatıyoruz ve ödediği su faturalarından memnun olmayan, zamların kaldırılmasını isteyen ve açıklama bekleyen herkesi kampanyamıza imza vermeye çağırıyoruz."