(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturmasında gündeme gelen uluslararası para transferleri, yabancı aracı kuruluşlar ve suç gelirlerinin yurt dışına aktarılması iddialarını iki ayrı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Şık, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 20'şer soru yönelterek, Gildencrest Capital'in hesaplarından dokuz yılda geçtiği bildirilen yaklaşık 21 milyar TL'nin kaynağını, transferlerin alıcılarını ve nihai faydalanıcılarını sordu.

Şık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında kamuoyuna yansıyan uluslararası finansal işlemler ve para transferlerine ilişkin Adalet Bakanı Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yanıtlaması için ayrı ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Şık, verdiği önergelerde 2011 yılında Londra'da Tera Europe adıyla kurulan ve 2024 yılında Gildencrest Capital adını alan şirketin Türkiye'deki banka hesaplarından dokuz yılda yaklaşık 21 milyar TL geçtiği yönündeki kamuoyuna yansıyan bilgileri hatırlattı. Şık, söz konusu MASAK raporuna göre 21 milyar TL'lik tutarın yaklaşık 11,9 milyar TL'sinin Tera Yatırım'dan, 6,3 milyar TL'sinin ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığını kaydetti.

Önergelerde, kamuoyuna yansıyan soruşturma bilgilerine göre Gildencrest Capital üzerinden yürütülen işlemlerin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, oradan Borsa İstanbul'a yönlendirildiği ve bu hisse işlemlerinden yaklaşık 7,8 milyar TL kazanç elde edildiği, 6,3 milyar TL'nin ise Çekya ile Londra'daki hesaplara gönderildiği ifade edildi. Önergede, bunun 2,2 milyar TL'sinin geri döndüğü, 4,1 milyar TL'sinin yurt dışında kaldığı ve yurt dışında kalan tutarın 3,4 milyar TL'sinin Tera Yatırım'a ait olduğu aktarıldı.

İSVİÇRE VE BAHAMALAR'A AKTARILAN VARLIKLAR

Önergelerde, bu yılın ilk aylarında Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar TL, Muhammed Yarız'ın hesabına 500 milyon TL ve Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar TL ödeme yapıldığı, Bahamalar'daki bir banka hesabına 504 milyon TL değerinde hisse aktarıldığı, 1,95 milyar TL değerindeki hisse aktarımının ise MASAK tarafından durdurulduğu yönündeki bilgiler de sıralandı.

Şık, Adalet Bakanı Gürlek'e yönelttiği sorularda Gildencrest Capital, Century City, Amicorp ve Bahamalar'daki Capital Union arasındaki ilişkilerin soruşturma konusu yapılıp yapılmadığını, bu kuruluşların ortaklık yapılarının, yöneticilerinin ve gerçek faydalanıcılarının araştırılıp araştırılmadığını sordu.

"7,8 MİLYAR TL'NİN NİHAİ FAYDALANICILARI TESPİT EDİLDİ Mİ?"

Gildencrest Capital üzerinden yürütülen işlemlerden elde edildiği bildirilen 7,8 milyar TL'lik kazancın hangi hesaplarda bulunduğunun, hangi kuruluşlara aktarıldığının ve nihai faydalanıcılarının tespit edilip edilmediğinin açıklanmasını isteyen Şık, Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderilen 6,3 milyar TL'nin kaynağı, hukuki niteliği, transfer gerekçesi ve nihai faydalanıcılarına ilişkin soruşturma kapsamında tespit yapılıp yapılmadığını da sordu.

Adalet Bakanı Gürlek'e yöneltilen sorular arasında, yurt dışındaki hesaplar ve kuruluşlar üzerinden gerçek yatırımcıların kimliklerinin gizlenerek Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı görünümü altında işlem yapıldığı iddiaları da yer aldı. Şık, bu mekanizmayı kullandığı tespit edilen kişi ve kuruluşların kimler olduğunu, adı geçen kişilerin finansal ağdaki rollerinin ve hesap hareketlerinin araştırılıp araştırılmadığını sordu.

İngiltere, İsviçre, Çekya, Bahamalar, Lüksemburg ve Malta başta olmak üzere diğer ülkelerle adli yardımlaşma, bilgi ve belge temini, malvarlığının dondurulması ve iadesi süreçlerinin başlatılıp başlatılmadığı; yurt dışındaki varlıkların geri alınması ve mağdur yatırımcıların zararlarının giderilmesi için hangi tedbirlerin uygulandığına yanıt verilmesini isteyen Şık, kamu görevlileri ve düzenleyici-denetleyici kurum yöneticileriyle finansal işlemler veya başka mali ilişkiler arasında bağlantı bulunup bulunmadığının da araştırılması talebinde bulundu.

MASAK DENETİMLERİNİ VE ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yöneltilen 20 soruda ise MASAK'ın fon soruşturması kapsamında yaptığı incelemelerin kapsamı, uluslararası para transferleri ve finansal kuruluşların denetim yükümlülükleri ele alındı.

Şık, Gildencrest Capital'in hesaplarından geçtiği bildirilen 21 milyar TL'nin yıllara, işlem türlerine, gönderen ve alıcı kişi veya kuruluşlara göre dağılımını, Tera Yatırım kaynaklı 11,9 milyar TL ile 19 kişi tarafından yatırıldığı belirtilen 6,3 milyar TL'nin kaynaklarının ve nihai faydalanıcılarının ayrı ayrı tespit edilip edilmediğini sordu.

Önergede, Gildencrest Capital ve bağlantılı kuruluşlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde şüpheli işlem bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kuruluşlar hakkında işlem uygulanıp uygulanmadığına yanıt verilmesini talep eden Şık, son beş yılda finansal kuruluşların gerçek faydalanıcı tespiti, müşteri tanıma, şüpheli işlem bildirimi ve kayıt saklama yükümlülüklerine ilişkin kaç denetim yapıldığının ve denetim sonuçlarının açıklanmasını istedi.

Şık, 2016 yılından itibaren uygulanan varlık barışı düzenlemelerinin suç gelirlerinin aklanması bakımından risklerine ilişkin MASAK tarafından analiz yapılıp yapılmadığının; ayrıca İngiltere, İsviçre, Çekya, Bahamalar, Lüksemburg ve Malta başta olmak üzere diğer ülkelerle mali bilgi paylaşımı ve gerçek faydalanıcı bilgilerinin temini için hangi uluslararası işbirliği mekanizmalarının kullanıldığının açıklanmasını talep etti.