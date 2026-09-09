TİP lideri Erkan Baş, açlık grevindeki Atakum Belediyesi işçilerine destek çağrısı yaptı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, maaş alamadıkları için eylemlerini açlık greviyle sürdüren Samsun Atakum Belediyesi işçilerine destek çağrısında bulunarak, "Onların talepleri talebimiz, mücadelesi mücadelemizdir. Tüm halkımıza işçilerle dayanışma çağrısında bulunuyorum" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maaş alamadıkları için açlık grevi başlatan Samsun Atakum Belediyesi işçilerine destek vererek dayanışma çağrısında bulundu.

Partililer tarafından hazırlanan videonun da yer aldığı paylaşımında Baş, şunları kaydetti:

"İşçiler ölünce değil, yaşarken de değerli olsun diye mücadele ediyoruz… Aylardır maaş alamadıkları için başlattıkları direnişi açlık greviyle sürdüren Samsun Atakum Belediyesi işçilerinin yanındayız. Onların talepleri talebimiz, mücadelesi mücadelemizdir. Tüm halkımıza işçilerle dayanışma çağrısında bulunuyorum."