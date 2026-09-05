TİP'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki: 'İhanettir, kamulaştıracağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİP'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki: 'İhanettir, kamulaştıracağız'

TİP\'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki: \'İhanettir, kamulaştıracağız\'
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla köprü ve otoyolların 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alınmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Parti, 'Özelleştirme ihanettir, kamulaştıracağız' diyerek, halkın kaynaklarını geri alacaklarını belirtti.

(ANKARA) - TİP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla köprü ve otoyollara ilişkin alınan özelleştirme kararına tepki göstererek, "Özelleştirme ihanettir, kamulaştıracağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirme kararı alınan köprü ve otoyollara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

TİP'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da 2 köprü ve ülke genelinde 8 otoyol ile 2 çevre otoyolu, 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alındı.

Geçen 25 yılda memleketin madenlerini, yollarını, ormanlarını ve tüm kaynaklarını patronlara peşkeş çeken iktidarın halktan kaçırdığı ne varsa geri alacağız. Özelleştirme ihanettir, kamulaştıracağız."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki: 'İhanettir, kamulaştıracağız' - Son Dakika

Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Trump’ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev’e gidecek Trump'ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev'e gidecek
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı

22:09
İsmail Kartal’ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
22:06
Asensio locada uzaklara daldı Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
21:22
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
21:20
Derbide Vlahovic’ten olay hareket Fenerbahçe taraftarı delirdi
Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi
21:00
Oyuncu Serhat Kılıç’ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti
Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 22:19:12. #7.12#
SON DAKİKA: TİP'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki: 'İhanettir, kamulaştıracağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement