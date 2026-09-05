TİP\'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki: \'İhanettir, kamulaştıracağız\'

(ANKARA) - TİP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla köprü ve otoyollara ilişkin alınan özelleştirme kararına tepki göstererek, "Özelleştirme ihanettir, kamulaştıracağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirme kararı alınan köprü ve otoyollara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

TİP'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da 2 köprü ve ülke genelinde 8 otoyol ile 2 çevre otoyolu, 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alındı.

Geçen 25 yılda memleketin madenlerini, yollarını, ormanlarını ve tüm kaynaklarını patronlara peşkeş çeken iktidarın halktan kaçırdığı ne varsa geri alacağız. Özelleştirme ihanettir, kamulaştıracağız."