Tır Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Ahmet Ö. idaresindeki 06 DA 6348 çekici plakalı tır, Ankara-Eskişehir kara yolu Kanlıpınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ahmet Ö, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
