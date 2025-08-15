TIR sürücüsüne baltalı tehdit

ADANA'da otoyolda TIR sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartışan kamyonetteki yolcu, araçtan inip balta sallayarak tehditler savurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR ile kamyonet sürücüleri, yol verme nedeniyle tartıştı. Akan trafikte kamyonetteki sürücü ile yanındaki kişi araçtan inip, TIR'ın sürücüsüne tepki gösterdi. Kamyonetteki yolcu, elindeki baltayı sallayıp, TIR'ın sürücüsüne tehditler savurdu. Bu sırada otoyolda metrelerce kuyruk oluştu. Taraflar, tartışmanın ardından bölgeden ayrıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.