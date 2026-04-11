Tır Tarlaya Girdi, Sürücü Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlaya giren tırın sürücüsü yaralandı.
Recep Ali K. (54) yönetimindeki 55 FN 869 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Zeytin Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyeri aşıp tarlaya girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
