Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Tiran Belediye Başkanı Veliaj\'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Arnavutluk'ta yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınan Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın süresi uzatıldı.

13.02.2025 01:46
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Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), 10 Şubat'ta gözaltına alınan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığını duyurdu.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifası istenen ve uzun süredir protesto edilen Veliaj'ın durumunun görüşüldüğü ve sabah saatlerinde başlayan oturum, saatler sonra sona erdi.

GJKKO tarafından yapılan açıklamada, Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığı duyuruldu. Gözaltı süresinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mahkeme, Veliaj'ın eşi Ajola Xoxa hakkında verilen tedbir kararını ise "ev hapsinden", "yurt dışı yasağı" ve "adli kontrol şartı"na çevirdi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında bir iş insanına "gözaltı", diğer birkaç iş insanına da "adli kontrol şartı" getirildi.

GJKKO'nun aldığı karara ilişkin itiraz Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesine (GJPAKKO) yapılabilecek.

Bu arada, sabah saatlerinde başlayan oturum öncesi onlarca vatandaş Veliaj'a destek amacıyla GJKKO önünde toplanmıştı.

Tiran Belediye Başkanı Veliaj 10 Şubat'ta gözaltına alındı

Veliaj, 10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmış, eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçları nedeniyle "ev hapsi" tedbiri verilmişti.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla istifası talep edilen Veliaj hakkındaki gösteriler, Nisan 2024'te başlamış ve göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Başbakan Edi Rama'nın liderliğindeki iktidar partisi Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin önerisiyle Tiran Belediye Başkanlığına seçilen Veliaj 2015 yılından beri Tiran Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı - Son Dakika

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