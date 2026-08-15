Tire'de Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Ölü
İzmir'in Tire ilçesinde elektrikli motosiklet kazasında 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.K. idaresindeki 35 CHK 32 plakalı otomobil, Boynuyoğun Mahallesi'nde Emine Öndeş'in (61) kullandığı 35 CHA 893 plakalı elektrikli motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Öndeş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öndeş'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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