Tire'de Kuyuya Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tire'de Kuyuya Düşen Adam Kurtarıldı

Tire\'de Kuyuya Düşen Adam Kurtarıldı
24.06.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Tire'de 20 metre derinliğindeki kuyudan düşen A.E. ekipler tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde kuyuya düşen kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, A.E'nin (47) İbni Melek Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre derinliğinde beton kuyuya düştüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.E. sedyeye bağlanarak, makaralı halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan A.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, 3. Sayfa, Jandarma, İtfaiye, Güncel, İzmir, Yaşam, AFAD, Tire, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire'de Kuyuya Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
İtalya’nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 20:28:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Tire'de Kuyuya Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.