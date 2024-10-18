Tire\'de Muhtarlar Günü Töreni

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Tire'de tören gerçekleştirildi.
Tire Muhtarlar Derneği üyelerinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, öğretmenevinde devam etti.
Öğretmenevindeki toplatıda muhtarlar, mahallerindeki sorunları ve taleplerini iletti.
Törene kaymakam Vural Karagül, belediye başkanı Hayati Okuroğlu, Tire Muhtarlar Derneği Başkanı Berna Kireşçi, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, CHP İlçe Başkanı Gürol Soyuer, MHP İlçe Başkanı Recep Doğru da katıldı.
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