Tirebolu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü, kardeşinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.T. ve tutuksuz yargılanan S.D. ile olayda yaralanan Resul Çapkın, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, tarafların ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos 2025'te yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmış, Ümit Çapkın tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında ateş ettiği belirlenen lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.