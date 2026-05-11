Tiyatro Treni Tatvan\'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yola çıkan "Tiyatro Treni" Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Masal Treni" oyunu, Tatvan Gar Müdürlüğü'ndeki alana yanaşan tren vagonunda sahnelendi.

Yaklaşık 2 saat süren müzikli oyuna çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi. Yetişkin oyunu "Komşu Köyün Delisi" ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban, söz konusu proje kapsamında düzenlenen etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Devlet Tiyatrosu ekiplerinin demir yollarının geçtiği yerlerde etkinlikler yaptığını belirten Çoban, "Bugün burada gündüz çocuk oyunu ve gece yetişkinlere yönelik olmak üzere iki oyun sahnelenecek. Bu tür projelerin bölge tanıtımında da katkıları var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan Büşra Çiçek de "Kreş çocukları ve anneleri ile birlikte buradayız. İlçemizde düzenlenen faydalı etkinliklerde yer alıyoruz. Kursiyerlerimizin kültür, sanat, spor alanlarında deneyim elde etmelerini istiyoruz. Burada şu an çok güzel ve faydalı bir etkinlik düzenleniyor. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerle etkinliğe katılan Saadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ferhat Cangir de "Bu etkinliğe 12 öğretmen arkadaşımız ve 600 öğrencimiz ile birlikte katıldık. Bu tür etkinliklerin ilçemize faydası çoktur. Öğrencilerimiz sosyal etkinliklere katılarak hem kendilerini geliştiriyor hem de stres atıyor." ifadelerini kullandı.